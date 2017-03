Kolmikhüppe maailmarekordimees Jonathan Edwards kardab, et kergejõustiku püsimine olümpiamängude suurima alana on tõsise löögi alla sattunud.

"See positsioon pole sugugi kindel," sõnas Edwards siiani suveolümpia keskseks alaks olnud kergejõustiku kohta, vahendab Reuters.

Briti kuulsus tunnistab, et BBC-s töötatud 14 aasta aja jooksul on ta näinud, kuidas meedia suhtumine kergejõustikusse on muutunud. Eelmise aasta Rio olümpial hullutas küll Jamaica kuulsus Usain Bolt publikut, võites kolmandat korda järjest kolm olümpiakulda, kuid Edwardsi sõnul olid tõsiseks ohumärgiks tühjad istekohad kergejõustikuareenil.

"Pole mingit küsimust, et viimase 20 aastaga on kergejõustik oma populaarusust kaotanud ja see on tõsine väljakutse, et publik tagasi võita," arutleb Edwards."Meil on Teemantliiga, mis on igati korralik ja õiglane sari, kus naiste kettaheide saab sama suurt tähelepanu kui meeste 100 meetri jooks. Kuid ma arvan, et need etapid peaksid rohkem lähtuma turu nõudlusest ja olema vähem kõigest sport. Sellest, mis on põnev, tuleks võtta maksimum."

"Kergejõustik on püüdnud olla õiglane kõigi alade vastu ja sellega on oma kohta turul ära antud. Seda peab konkurentsis püsimiseks muutma, sest maailmas toimub niivõrd palju spordisündmusi," rõhutab Edwards.