Itaalia kettaheitja langes rassistliku munarünnaku ohvriks, EM sattus ohtu

Nigeeria taustaga Itaalia kettaheitja Daisy Osakue sattus esmaspäeval rassistliku rünnaku ohvriks, kui möödasõitvast autost loobiti muna, mis vigastas ta silma.

"Mul on kahju seda öelda, aga ma arvan, et meil on siin rassismiga tegemist," ütles Osakue Itaalia televisioonile. Ta kahtlustab, et ründajad pidasid teda Aafrika prostituudiks, keda Torino tänavatel tihti kohata võib.

Silma sarvkesta vigastuse tõttu sattus kahtluse alla 22-aastase Osakue osalemine järgmisel nädalal Berliinis toimuval kergejõustiku EM-il.

USA-s õppiva ja treeniva Osakue isiklik rekord on 59.72. Tema mõlemad vanemad on nigeerlased, kuid ta ise sündis Itaalias. Itaalia kodakondsuse sai ta 18-aastaselt.