Isinbajeva määramine juhtivale kohale tekitab IAAFi ja Venemaa vahel pingeid

Teivashüppe kahekordse olümpiavõitja Jelena Isinbajeva määramine Venemaa antidopingu agentuuri (RUSADA) nõukogu juhiks ähvardab Rahvusvahelise kergejõustikuliidu (IAAF) ja Venemaa vahelisi suhteid veelgi halvendada.

IAAF peatas teatavasti Venemaa kergejõustikuliidu liikmelisuse 2015. aasta novembris, kui tuli ilmsiks, et Venemaal on toimunud riikliku dopingupoliitika alusel massiline keelatud ainete kasutamine. See tõi automaatselt kaasa Venemaa kergejõustiklaste diskvalifitseerimise kõigilt rahvusvahelistelt võistlustelt.

Nüüd teatas IAAF-i Venemaa töörühma komisjoni juht Rune Andersen, et Isinbajeva määramine RUSADA juhiks tekitab suuri küsimusi. Ta ei teinud saladust, et IAAF üritas Isinbajeva ametisse kinnitamist blokeerida.

"Raske on näha, kuidas see (Isinbajeva juhiks määramine) aitab kaasa Venemaa kergejõustikukultuuri muutmisele või kujundada avatud keskkonda Venemaa vilepuhujate suhtes," rääkis Andersen, vahendab Inside the Games.

Norralase sõnul on veider, et Venemaa dopinguvastast võitlust pandi juhtima inimene, kes nimetas rahvusvahelise antidopingu agentuuri (WADA) raportit Venemaa kohta "põhjendamatuks" juba enne sellega tutvumist.

IAAF on viimasel ajal mitmed Venemaa kergejõustiklased võistluskeelu alt vabastanud - teiste seas ka tõkkejooksu maailmameistri Sergei Šubenkovi ja kõrgushüppe maailmameistri Maria Kutšina -, kuid seadnud tingimuse, et nimetatud sportlased peavad tiitlivõistlustel üles astuma neutraalse lipu all.