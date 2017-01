Rahvusvahelise spordiajakirjanike liidu (AIPS) president Gianni Merlo tegi Rahvusvahelise kergejõustikuliidu (IAAF) presidendile Sebastian Coe`le ettepaneku kõikide maailmarekordite tühistamiseks.

"Kuna dopinguvastane võitlus on läinud juba nii kaugele, siis ma arvan, et kätte on jõudnud see hetk, mil tuleks maailmarekordite raamat sulgeda ja avada see puhtalt lehelt," seisab Merlo avalikus pöördumises.

Tema sõnul oleks rekordite kustutamine õige, sest suur hulk olümpiavõitjaid ja maailmarekordiomanikke on oma auhindadest dopingu kasutamise tõttu ilma jäänud. "Oleks tore, kui kergejõustik alustaks uut ajajärku, see annaks meie noorele põlvkonnale uut lootust," leiab Merlo.