Rahvusvaheline Kergejõustikuliit (IAAF) andis täna teada, et suure tõenäosusega ei taastata Venemaa kergejõustikuliidu liikmelisust enne novembrikuud, mis tähendab, et Venemaa kergejõustiklasi ei lubata ka tänavustele maailmameistrivõistlustele.

IAAFi vastava töörühma juht Rune Anderson teatas, et venelastele on tehtud rida ettekirjutusi, mille täitmata jätmise korral pole neil lootust rahvusvahelistele tiitlivõistlustele pääseda, kirjutab Eurosport.

Anderson lisas, et ta ei näe hetkel võimalust, et venelaste liikmelisus IAAFis taastataks enne tänavust novembrit, sest sealne dopingukontroll on endiselt puudulik ja valitsus ei ole mõistnud probleemi täit ulatust. Kuna maailmameistrivõistlused toimuvad juba augustis, jäävad Vene sportlased sel juhul MMist eemale.

"Venemaa sportlasi ei lubata mingil juhul võistlema enne, kui Venemaa antidopinguagentuur taas tööle hakkab. Kui kõik läheb plaanipäraselt, juhtub see 2017. aasta novembris," sõnas Anderson.

Venemaa visati rahvusvahelise antidopinguagentuuri WADA paljastatud dopinguskandaalide järel IAAFist välja juba 2015. aasta novembris. WADA sõltumatu komisjoni samal kuul avaldatud raportist selgus, et Vene antidopinguagentuur (RUSADA) ei ole täitnud dopinguvastast koodeksit ning Venemaa kergejõustikus levib riigi mahitusel laialdane dopingupettus.