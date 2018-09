IAAF avaldas Katari põrgukuumuses toimuva kergejõustiku MM-i ajakava ning kvalifikatsioonisüsteemi. Kümnevõistlus toimub tehniliselt võttes kolmel eri ööpäeval

Kuna võistluste korraldusõigus anti Dohale, kus suvel ulatuvad kuumakraadid aeg-ajalt lausa 50-ni, toimuvad võistlused seekord 27. septembrist 6. oktoobrini, kui temperatuurid on veidigi madalamad. Kuna ka sel perioodil on kuumus tavapäraselt peaaegu 40 kraadi, leiavad paljud alad aset hilisõhtul ja lausa öösel.

Kergejõustikusõbrale harjumuspäraseks saanud hommikused sessioonid on kuuma tõttu üldse ära jäetud. Nii naiste kui meeste maratonid saavad stardi südaööl ning lõppevad seega pärast kella kahte öösel, kõige hilisema algusajaga alad on aga mitmevõistlejatel: naiste seitsmevõistluse 800 meetri jooksule antakse start kell 00.05, meeste kümnevõistluse 1500 meetri jooksule kell 00.15. Seega venivad mitmevõistlused lausa kolme ööpäeva peale!

MM-i ajakavaga saab tutvuda siin.

Samuti tegi IAAF avalikuks ka süsteemi, mille alusel sportlased üldse MM-ile võistlema pääsevad. Varasema normitäitmissüsteemi asemel on nüüd atleetidel võimalik mitmel viisil Dohasse pääseda: MM-ile teenivad pääsme IAAF-i maailma edetabeli paremad; vabapääsme saavad valitsevad maailmameistrid ja 2019. aasta IAAF-i Teemantliiga liidrid; samuti need, kes on IAAF-i poolt kindlaks määratud võistlustel täitnud MM-normi. IAAF on igale alale seadnud sportlaste arvu, mis nendel viisidel täidetakse.

Lisaks sellele on riikidel, kelle ükski sportlane ei pääse MM-ile, võimalus välja panna üks atleet, kel ei õnnestunud eelnevalt loetletud viisidel võistlusele pääseda.