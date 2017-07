Häkkerid paljastasid järjekordsed IAAF-i salajased dopinguandmed

Venemaa häkkerite rühmitus Fancy Bears avaldas oma kodulehel Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (IAAF) ametnike e-kirjad, milles muu hulgas jagatakse ka nimekirja dopingukahtlusega sportlastest.

Dokumentide vargus sai ilmselt teoks aprillikuise küberrünnaku käigus, arvavad IAAF-i inimesed, kes dokumentide autentsust pole veel kinnitanud.

Ühtekokku on avaldatud 46 kergejõustiklase nimed, kelle bioloogilised passid on kahtlased ning vajavad edasi uurimist. Olgu kohe ära öeldud, et ühtegi eestlast sellest nimekirjast ei leia. Küll aga on kirjas 2012. aasta Helsingi EM-i 1500 meetri jooksu kuldmedalist, norralane Henrik Ingebrigtsen.

"Oleme juba ammu oodanud, et me mõnes IAAF-i listis figureeriks, kuna meid on palju testitud. Ühel perioodil võistles ta peaaegu ainsana aafriklaste vastu ning oli samas ainus, kes pärast jooksu kontrolli võeti. Võis tunda, et me oleme sihikul," ütles Ingebrigtseni treener ja isa Gjert Ingebrigtsen ajalehele VG.

Teiste seas peab end uute dopingusüüdistuste eest kaitsma briti keskmaajooksja Mo Farah, kelle nimi on ära mainitud nii 2015. aasta 23. novembril koostatud kahtlaste bioloogiliste passide nimistus kui ka nende hulgas, kelle passid on pärast pikemat uurimist 2016. aasta aprillis puhtaks tunnistatud.

"Igasugused spekulatsioonid rikkumiste kohta on täiesti valed ja eksitavad. Mo Farah on andnud oma karjääris mitmeid vereproove ning pole neis kunagi põrunud. Meid pole kunagi teavitatud ühestki Mo testi tulemusest, mis jääks väljaspoole lubatud parameetreid. On täiesti vale ja laimav väita vastupidist ning me võitleme nende süüdistustega kõikide vajalike õiguslike käikude abil," ütles Briti meediale Farah' pressiesindaja.

Fancy Bearsi häkkerirühmituse motivatsiooniks arvatakse olevat kättemaks erinevate sanktsioonide eest, mis on määratud Venemaale nende riikliku dopinguprogrammi eest. Oma eelmises paljastuste laines avaldas rühmitus Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) dokumendid nimekirjadega nendest sportlastest, kellele on meditsiinilistel põhjustel antud luba teatud keelatud aineid tarvitada.