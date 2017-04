Häkkerid murdsid sisse Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu sportlaste andmebaasi

Häkkerirühmitus Fancy Bears on murdnud sisse Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (IAAF) sportlaste andmebaasi, avalikustas IAAF esmaspäeval.

"IAAF on langenud häkkerite rünnaku alla ning me eeldame, et ohus on andmed, mis näitavad sportlastele dopinguaineid sisaldavate ravimite kasutamiseks antud erilubasid," seisab IAAFi pressiteates. Rünnak leidis aset 21. veebruaril.

IAAFi president Sebastian Coe vabandas kõigi sportlaste ees, kelle konfidentsiaalsed andmed on ohtu sattunud.

"Meie prioriteediks on sportlased, kes on meiega jaganud informatsiooni, mis pidi jääma konfidentsiaalseks," sõnas Coe. "Me vabandame siiralt nende ees ja anname endast kõik, et olukorrale lahendus leida ja luua võimalikult turvaline keskkond."

Fancy Bearsi grupeering, mida seostatakse Venemaaga, ründas eelmise aasta septembris ka Rahvusvahelise Antidopinguagentuuri (WADA) salajasi andmeid. Pärast seda avalikustasid häkkerid, et eriloa dopinguainete kasutamiseks on saanud teiste seas ka USA tennisetähed Serena ja Venus Williams, Rio olümpial neli kuldmedalit võitnud sportvõimleja Simone Biles, hispaanlasest tennisetäht Rafael Nadal ja Serbia korvpallur Miloš Teodosic.