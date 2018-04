Gerd Kanteri kange konkurent unistab MMA-võitleja karjäärist

Poola kettaheitja Piotr Malachowski tunnistas, et võib pärast 2020. aasta Tokyo olümpiat teha karjääris pöörase suunamuutuse, hakates tegelema MMA-ga ehk vabavõitlusega.

"Ma ei tea, kas ma siis veel piisavalt vormis olen, aga mulle meeldib võitlussport ning tee on vaba. Mõned läbirääkimised juba käivad," avaldas Malachowski väljaandele Przeglad Sportowy.

Hetkel keskendub Malachowski suvisele Berliini EM-ile ning seejärel tahab veel pingutada Tokyo olümpiamängudeni.

34-aastane poolakas on 193 cm pikk ja kaalub 130 kg, mis võitluskunstides tähendab juba superraskekaalu. Malachowski on võitnud kaks olümpiahõbedat (2008, 2016) ning MM-idelt kulla (2015) ja kaks hõbedat (2009, 2013). Euroopa meistritiitleid on tal kaks (2010, 2016).