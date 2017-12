Gatlini treener: ükski minu praegune õpilane pole kasutanud dopingut

100 meetri jooksu maailmameistri Justin Gatlini treener Dennis Mitchell teatas eile õhtul lahvatanud dopinguskandaali järel, et ükski tema praegustest õpilastest pole dopingut kasutanud.

Karjääri jooksul kahel korral positiivse dopinguproovi andnud Gatlin sattus uude skandaali, kui ajaleht Telegraph paljastas, et sprinteri treener Mitchell ja mänedžer Robert Wagner olid valmis dopinguaineid ebaseaduslikult USA-sse tooma.

Mitchelli ja Wagneri meelitasid lõksu Telegraphi reporterid, kes esitlesid end ühe filmikompanii ja näitleja esindajatena. Nad väitsid, et näitleja peab uue filmirolli jaoks kiiresti tippvormi saama ja vajab seetõttu keelatud aineid. Gatlini kaaskondlased andsid ajakirjanikele lubaduse, et nad hangivad ühe Austrias tegutseva arsti kaudu testosterooni ja kasvuhormooni.

Salaja lindistatud vestluses tunnistasid Mitchell ja Wagner, et dopingu kasutamine on kergejõustikus endiselt väga laialt levinud ning positiivseid dopinguproove on võimalik vältida. Ühel kokkusaamisel väitis mänedžer, et ka Gatlin kasutab keelatud aineid.

Gatlini advokaadid lükkasid sprinteri seotuse dopinguainete hankimise ja tarvitamisega kategooriliselt ümber. Mitchell teatas Gatlini esindajate saadetud pressiavalduses napisõnaliselt, et "ükski tema praegustest õpilastest pole dopinguaineid kasutanud". Ekssprinter lisas, et Gatlini varasem dopingutarvitamine oli "viga".

35-aastane Gatlin on koostöö Mitchelli ja Wagneriga lõpetanud.