Gatlini sisse rääkinud mänedžer: läksin ajakirjanike näitemänguga kaasa

100 meetri jooksu valitseva maailmameistri Justin Gatlini mänedžer Robert Wagner ütles puhkenud dopinguskandaali kohta, et tema öeldud sõnu ei maksa tõsiselt võtta, sest ta läks Daily Telegraphi ajakirjanike näitemänguga kaasa.

Daily Telegraphi ajakirjanikud võtsid Wagneri ja Gatlini treeneri Dennis Mitchelli vahele, kui esitlesid end filmikompanii esindajatena ning palusid ühe näitleja vormi viimiseks testosterooni ja kasvuhormooni.

Salaja lindistatud vestluses tunnistasid Mitchell ja Wagner, et dopingu kasutamine on kergejõustikus endiselt väga laialt levinud ning positiivseid dopinguproove on võimalik vältida. Ühel kokkusaamisel väitis Wagner, et ka Gatlin kasutab keelatud aineid.

"Kas te arvate tõesti, et Gatlin ei tarvita keelatud aineid? Kergejõustik on dopingut täis, kõik kasutavad neid," sõnas Wagner ühel lindistusel. Mitchell lisas omalt poolt, et keerulisemaid aineid ei suuda dopingukontroll avastada.

Hiljem kaitses Wagner end väitega, et ta läks ajakirjanike näitemänguga kaasa ja tema sõnu ei maksa seetõttu tõsiselt võtta. "Ma pole dopinguga seotud olnud. Mõistagi mängisin ma kaasa, sest sain ju aru, mis toimub. Üritasin neid konksu otsa saada," rääkis Wagner, vahendab BBC.

Gatlin on dopingu tarvitamist eitanud ning koostöö treeneri ja mänedžeriga lõpetanud.