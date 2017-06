FOTOD | USA meistrivõistlustel šokeeris publikut viiendat kuud rase keskmaajooksja

USA meistrivõistlustel Sacramentos osales reedel teiste seas ka viiendat kuud rase Alysia Montano, kes sai silmnähtava beebikõhuga joostes 800 meetri eeljooksudes ajaga 2.21,40 viimase ehk 30. koha.

"Rasedus seab meid karjääris valikute ette. Mehed võivad omada perekonda ja kasvatada kolme last, ilma et see nende karjääri mõjutaks. Ma tahan ka perekonda, kuid ma ei taha ühe või teise vahel valida," ütles 2011. ja 2013. aasta MM-idel pronksi võitnud 31-aastane ameeriklanna.

Montano jooksis rasedana USA meistrivõistlustel ka 2014. aastal, olles siis juba kaheksandat kuud lapseootel. Toona lõpetas ta võistluse ajaga 2.23,13. Aasta pärast tuli ta USA meistrivõistlustel kuldmedalile.

Montano isiklik rekord on 1.57,34, mis annab USA kõigi aegade edetabelis viienda koha. Kahe MM-pronksi kõrval on tal ette näidata 2012. aasta Londoni olümpia kuues koht. Mõlemad MM-medalid võitis ta siiski pärast eespool lõpetanud konkurendi diskvalifitseerimist dopingu tõttu.

Montano loodab, et tema eeskujust saavad inspiratsiooni ka teised naised, kes tunnevad, et rasedus survestab neid elus teatud valikuid langetama.