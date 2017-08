FOTO | Teivashüppetäht nägi lennukiaknast enda varustust maha jäämas: "Appi, aidake!"

"Aidake! Ma lähen maailmameistrivõsitlustele ning mu teibaid ei pandudki lennukile. Need jäid Chicagole, kuid ma vajan neid Londonis nii ruttu kui võimalik!" kirjutas 2012. aasta Londoni olümpiavõitja Twitteris.

Asjaga on ülimalt kiire, sest teivashüpe on kavas juba reedel, MM-i esimesel päeval. Lennufirm United Airlines nägi postitust ning lubas varustuse naiseni toimetada.

35-aastane Suhr on tänavu hüpanud 5.01 ehk 16 sentimetrit rohkem kui Rio olümpiavõitja, kreeklanna Ekaterini Stefanidi, mis teeb temast kahtlemata MM-kulla peapretendendi.

HELP!! @united I have World Championships and my pole vaulting poles were never put on the plane. Stuck in Chicago need them in London ASAP! pic.twitter.com/RtiYtIgvzM

— Jenn Suhr (@JennSuhr) August 1, 2017