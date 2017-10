Euroopa parima kergejõustiklase auhinnad rändavad Saksamaale ja Kreekasse

Tõusva tähe auhinna pälvisid 400 meetri tõkkejooksja Karsten Warholm (Norra) ja kõrgushüppaja Julija Levšenko (Ukraina).

European indoor and world pole vault champion @KatStefanidi from Greece has been crowned female European Athlete of the Year! pic.twitter.com/ruZkTQe1WU— European Athletics (@EuroAthletics) October 14, 2017