Euroopa kõrgushüppe rekordiomanik: alaliidus töötavad argpüksid!

Rootslane Patrik Sjöberg, kellele kuulub 1987. aastast Euroopa kõrgushüppe tippmark 2.42, nimetas alajuhtide otsust kõik rekordid nullida argpüksklikuks teoks.

"Probleemi sellisel kujul lahendamine on põrgulikult argpükslik. Selle kosmeetilise lahenduse asemel leidku parem raha dopingukontrolli tõhustamseks," põrutas Sjöberg ajalehe Expressen veergudel.

"Oleks huvitav kuulda, kuidas sellise lahenduseni jõuti. Nad ei saa ju ometi uskuda, et kõik rekordid on dopinguga tehtud. Nad peaksid hoopis vaatama, millistes valdkondades on ajalooliselt ebanormaalseid mehi ja naisi rohkem olnud. Heitealadel! Millised on tänased heitealade tulemused 20-30 aasta taguse ajaga? Seal on selge erinevus. Aga mind ei huvita see enam karvavõrdki. Mul on täna juba muud tegemised. Kui nad tahavad mu rekordi kustutada, lasku käia."

Ajalehe Ilta-Sanomati teatel otsustati eile Pariisis toimunud Euroopa kergejõustikuliidu juhatuse koosolekul, et kõik Euroopa tippmargid lähevad lähiajal nullimisele. Vastav töögrupp tegi ettepaneku uut ajastut alustada 2018. aasta 1. jaanuarist, kuid seda kuupäeva pole veel kinnitatud.