Euroopa kergejõustikuliit tutvustas rekordite tühistamise plaani lähemalt

Kui täna hommikul kirjutas Soome meedia, et Euroopa kergejõustikuliit (EAA) soovib kõik senised Euroopa rekordid tühistada, siis nüüd on plaani avalikuks teinud ka EAA ise, tutvustades skandaalset plaani ka lähemalt.

Euroopa kergejõustiku nõukogu koosviibimisel sündinud raporti järgi seataks tulevikus rekordite püstitamisele senisest märgatavalt karmimad nõuded - seda nii dopingukontrolli kui ka võistluste osas, kus tippmargid saavutatakse.

"Tulemused, mis näitavad inimvõimete piire, on meie spordi üks kõige suuremaid plusse, kuid kui inimesed neisse ei usu, kaotavad nad oma tähenduse," sõnas EAA president Svein Arne Hansen.

"See, mida me ette paneme, on revolutsiooniline - mitte ainult seetõttu, et plaan tühistaks paljud Euroopa ja maailma kõigi aegade rekordid, vaid sellepärast, et tahame muuta rekordi kui sellise kontseptsiooni. Soovime tõsta rekordite püstitamise ja tunnustamise standardeid, nii et inimesed saaksid olla kindlad, et kõik on aus ja korrektne."

EAA kavandi kohaselt oleks tulevikus rekordeid võimalik püstitada vaid võistlustel, mis on EAA poolt tunnustatud ning kus saab tagada kohtunike ning tehnilise atribuutika kõrgeima võimaliku taseme. Samuti peab sportlane enne tippmargi püstitamist olema läbinud kindla aja jooksul kindla arvu dopingukontrolle, lisaks säilitatakse pärast rekordi püstitamist antud dopinguproovi selle järeltestimiseks kümme aastat.

Samuti soovitab nõukogu seada jõusse määruse, mille kohaselt saab rekordi ära võtta ka sportlaselt, kes on dopingu tarvitamisega hiljem vahele jäänud.

Praegused rekordid, mis ei ole püstitatud nimetatud reeglitega kooskõlas, jääksid küll kõigi aegade edetabelitesse, kuid rekordina tunnustataks tulevikus vaid uutele määrustele vastavaid tulemusi.

"See on radikaalne plaan, kuid kõik, kes me kergejõustikku armastame, oleme tüdinud kahtlusepilvedest, mis rekordite kohal liiga pikalt rippunud on," lisas Hansen. "Vajame otsustavaid samme, et usaldus taastada."

EAA plaan läheb nüüd augustikuus Rahvusvahelise kergejõustikuliidu (IAAF) nõukogus arutlusele.