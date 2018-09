Erki Nool on maailmarekordimees Kevin Mayerist parem viiel alal

Eesti rekordit 8815 punktiga enda nimel hoidev Nool edestab Mayerit isiklike rekordite võrdluses 100 m jooksus (vastavalt 10,43 ja 10,55), kaugushüppes (8.22 ja 7.80), 400 m jooksus (46,23 ja 48,26), teivashüppes (5.60 ja 5.45) ning odaviskes (71.91 ja 71.90).

Mayeri fenomen seisneb selles, et ta suutis Talence’is püstitada neli isiklikku rekordit ja ükski ala ei läinud tal untsu. Tema personaalsete tippmarkide summa on 9366 ehk vaid 240 punkti suurem kui kümnevõistluse rekord. Noolel on see vahe 425 punkti.

Teisalt on 26-aastasel Mayeril küll ja veel aega areneda ning karjääri lõpus numbreid kokku lüües võib avaneda teistsugune pilt.