EM-il põrunud Mayer liigub Talence'is 9000 punkti graafikus, Šadeiko jahib Eesti rekordit

26-aastase Mayeri isiklikuks rekordiks on 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängudel kogutud 8834 punkti, mis annab talle kõigi aegade edetabelis kuuenda koha. Talence'is on mees sihikule võtnud aga Ashton Eatoni maailmarekordi, milleks on 9045 silma.

Mayer alustas kodumaal võistlust suurepäraselt, kui sai 100 m jooksus ajaks 10,55 ja hüppas kaugust 7.80. EM-il astus ta kaugushüppes mäletatavasti kõik kolm katset üle.

Kolmandal alal ehk kuulitõukes näitas Mayer taas suurepärast vormi ja tõukas täpselt 16 meetrit. Kõrgushüppes sai ta kirja 2.05 ja avapäeva viimasel alal, 400 meetris 48,42.

Viie ala järel edestab Mayer enda isiklikku rekordi graafikut juba 128 silmaga. Kaks aastat tagasi Rios oma tippmarki püstitades jooksis ta 100 m 10,81-ga, hüppas kaugust 7.60, tõukas kuuli 15.76, hüppas kõrgust 2.04 ja läbis staadioniringi 48,28-ga.

Seega on Mayer avapäeva järel liikumas umbes 8970 punkti graafikus, kuid teisel päeval on prantslasel parandamisruumi. Rios olid Mayeri teise päeva tulemused 14,02, 46.78, 5.40, 65.04 ja 4.25,49 (võrdluseks tema isiklikud rekordid on 13,71, 52.38, 5.40, 70.54 ja 4.18,04).

Siiani 4563 punkti kogunud Mayerile järgnevad sakslased Arthur Abele (4184) ja Tim Nowak (4143).

Grit Šadeikolt hea algus