Elustamist vajanud sprindi olümpiavõitja: tulin teisest ilmast tagasi!

Ateena olümpiavõitja Darren Campbell sattus eelmisel teisipäeval ajuverejooksu tõttu haiglasse ja vajas elustamist.

44-aastane Campbell, kes võitis Ateena olümpial Suurbitannia koondisega 4x100m teatejooksu, ütles BBC-le, et pääses imekombel eluga.

"Ma peaaegu surin. Pean olema väga tänulik, sest see oli väga lähedal," sõnas ekssprinter. Ta lisas, et sai olukorra tõsidusest aru, kui nägi suurt hirmu oma laste silmades.

"Kui sa ei suuda iseseisvalt hingata, siis on seis halb. Arstid ütlesid, et kui ma poleks olnud nii heas füüsilises vormis, poleks mind enam siin. Arstid võtlesid minu elu eest ja mina samuti. Ma pean tõesti kergendust tundma, surm oli nii lähedal," rääkis Campbell, keda toetavad haiglas tema abikaasa ja kolm last.

Endine tippsprinter peaks haiglast välja pääsema täna.