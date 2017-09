Elu pärast sportlaskarjääri - Usain Bolt kümbleb rahameres

Kaheksakordse sprindi olümpiavõitja Usain Bolti elu muutus tänavuse hooaja järel täielikult, sest 31-aastane jamaikalane tõmbas üliedukale sportlaskarjäärile joone alla.

Kuigi Bolti võistlemine on lõppenud, on tema ürituste kalender endiselt väga tihe. Täpselt sama pingelised tööpäevad on ka jamaikalase mänedžeril Ricky Simmsil.

"Täna on e-postis umbes 300 kirja ja kõnet, sponsorlus, ürituste kutset, fännipoed jms. Sellised tööpäevad on täiesti tavalised alates 2008. aasta Pekingi olümpiast, mil Usain ameeriklased alistas," sõnas iirlane Simms telefoniusutluses Ilta-Sanomatele.

” Mäletan, kuidas paljud mind välja naersid, kui ütlesin aastal 2008, et Boltist saab esimene kergejõustikutäht, kes teenib aastaga vähemalt 10 miljonit," Bolti mänedžer Ricky Simms

Simms, kes juhib PACE Sports Managemeni, on Bolti lähim abiline alates 2003. aastast. Hiljuti saabus ta koos Jamaica jooksukuulsusega Aasia ja Okeaania turneelt, kus osaleti nädala jooksul reklaamikampaaniates Jaapanis ja Austraalias.

Enne Bolti polnud ükski kergejõustiklane teeninud aastaga kümmet miljonit dollarit, kuid jamaikalane on kasseerinud juba ainuüksi Pumalt igal aastal kaheksakohalise summa. Selline kopsakas leping sõlmiti juba seitse hooaega tagasi.



"Mäletan, kuidas paljud mind välja naersid, kui ütlesin aastal 2008, et Boltist saab esimene kergejõustikutäht, kes teenib aastaga vähemalt 10 miljonit. Ja seda ei tulnud kaua oodata," meenutab Simms.

100 ja 200 meetri jooksu maailmarekordiomanikul on lisaks Pumale veel mitu väga kopsakat reklaamilepingut, nagu näiteks Gatorade`i, Hubloti, Visa ja Virgin Mediaga.

Forbesi andmetel ulatub Bolti tänavuse aasta teenistus 34,2 miljoni dollarini ehk umbes 29 miljoni euroni. Jamaikalase teenistus on lausa kümme korda suurem teiste kergejõustikustaaride omast. Näiteks jääb temast kaugele maha ka miljonilisi lepinguid omav Briti keskmaajooksja. Mo Farah.

Sissetulekud ei ole ohus

Bolti rahavood ei vähene sportlaskarjääri lõpetamisega seoses kuigi palju, sest auhinnarahad moodustasid tema teenistusest vaid mõne protsendi. Tavaliselt tuli Bolti starti meelitamiseks korraldajatel maksta umbes 250 kuni 300 tuhat eurot.

"Kuna aga sissetulekud ei pruugi väga pikaks ajaks nii suureks jääda, oleme viimasel ajal eelistanud läbirääkimistel pigem ettevõtete aktsiaid kui ühekordseid summasid. Nii võime tagada, et Usainil ja tema lähedastel on paljudeks aastateks väga stabiilne sissetulek," märkis Simms.

Mänedžer lisas, et kuigi jamaikalase töögraafik on pöörane, pole Bolt talle veel öelnud, et tahaks avalikkuse eest tagasi tõmbuda. "Kui ta tahab töötada 300 päeva aastas, siis selleks pole mingeid takistusi. Kui näiteks 3-4 aasta pärast tahab ta pidurit vajutada, siis nii ka juhtub. Tema on roolis."