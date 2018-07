Eestlastele terendab ülipõnev kergejõustiku EM. Tihtilugu võidetakse medaleid ikka kahekaupa

Eestlastest on Euroopa meistrivõistlustel võitnud kõige rohkem medaleid Gerd Kanter, kes on poodiumile kerkinud neli korda. Kaks medalit on võitnud Erki Nool. Korra on poodiumil käinud Pavel Loskutov, Rasmus Mägi ja Aleksander Tammert. Ainus kuldmedal pärineb 1998. aastast, kui kümnevõistluses võidutses Nool.

Eeloleval EM-il loodavad eestlased eelkõige Maicel Uibole, Magnus Kirdile ja Rasmus Mägile. Neist esimene on Euroopa hooaja edetabelis liidriks, teine on neljandal ja kolmas kuuendal positsioonil.

Kui Uibo hoiab Euroopa edetabelis 8514 silmaga esikohta, siis tasub mainida, et praegune Euroopa kõige tugevam kümnevõistleja Kevin Mayer ei ole sel aastal kümmet ala omavahel veel sobitanud.

Loe veel

Odaviskes Eesti rekordi 90 meetri alla viinud Kirdi ees on praegu ainult sakslased. Teda edestavad hooaja edetabelis Johannes Vetter, Andreas Hofmann ja Thomas Röhler.

Kui Mägi on 400 m tõkkejooksus Euroopa edetabeli kuues mees 49,04-ga, siis kaks siinse piirkonna meest on sel hooajal teistest olnud kindlalt üle. Norralane Karsten Warholm on saanud ajaks 47,65 ning Türgit esindav Yasmani Copello 48,31.

Kes on sel hooajal veel korralikku taset näidanud? Karjääri viimaseks tiitlivõistluseks valmistuv Kanter on kettaheites Euroopa tabeli 17. mees. Kümnevõistleja Karl Robert Saluri hoiab samas 12. positsiooni.

Eestlaste kohad Euroopa meistrivõistluste esikümnes:

1994. aasta Helsingi EM

8. koht Valeri Bukrejev (teivashüpe) 5.70 m

10. koht Erki Nool (kümnevõistlus) 7953 p

1998. aasta Budapesti EM



1. koht Erki Nool (kümnevõistlus) 8667 p

2002. aasta Müncheni EM



2. koht Erki Nool (kümnevõistlus) 8438 p

2. koht Pavel Loskutov (maraton) 2:13,18 h

4. koht Jane Salumäe (maraton) 2:33,46 h

5. koht Aleksander Tammert (kettaheide) 64.55 m

10. Golberg, Laht, Vihmann, Nool (4x100) 39,69 sek

2006. aasta Göteborgi EM