Eelmise aasta MM-il hõbemedali võitnud USA kergejõustikutäht jäi dopinguga vahele

AIU andmetel jäi mees vahele anaboolse steroidi epitrenbolooniga, aga ei täpsustatud, millal täpselt sportlane proovi andis, vahendab ERR Sport.

24-aastane kergejõustiklane jäi mullusel Londoni MM-il alla üksnes lõuna-aafriklasele Luvo Manyongale (tulemused vastavalt 8.44 ja 8.48). Aasta varem Rio de Janeiro olümpial oli ta neljas.

Lisaks kaugushüppele on Lawson ka väljapaistev sprinter. Mullu jooksis ta 100 meetris isiklikuks rekordiks 10,03 ja tuule abil on lipanud ka 9,90. Kaugushüppes on ta saanud kirja 8.58.