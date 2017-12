Dopinguskandaali kistud Gatlin: minu treeneri avaldus oli šokeeriv!

Dopinguskandaali sattunud 100 meetri jooksu maailmameister Justin Gatlin teatas, et ta on oma treeneri Dennis Mitchelli tehtud avaldusest šokeeritud.

Mitchell tunnistas filmiprodutsentidena esinenud Daily Telegraphi ajakirjanikele, et keelatud ainete kasutamine on kergejõustikus endiselt väga levinud ning positiivseid dopinguproove on võimalik vältida. Mitchell ja Gatlini mänedžer Robert Wagner nõustusid " filmiprodutsentidele" kasvuhormooni ja testosterooni vahendama.

Gatlin kirjutas teisipäeval Instagramis, et vallandas Mitchelli koheselt, kui sai juhtunust teada.

"Kõik juriidilised käigud on laual, sest ma ei lase teistel enda kohta sellist valet rääkida!" teatas Gatlin. "Olen üllatunud ja šokeeritud. Ma ei kasuta sooritust parandavaid keelatud aineid."

USA Antidopinguagentuur ja IAAF on algatanud nii Gatlini, Mitchelli kui Wagneri suhtes uurimise.