Dopinguproovis põrunud Zambia jooksja väidab, et teda vaevab Semenyaga sama haigus

Naine ise end dopingupruukimises süüdi ei tunnista, vaid ütleb, et tal ongi loomulikult kõrge testosterooni tase. Ta väidab end kannatavat hüperandrogenismi all. Sama diagnoosi on saanud Lõuna-Aafrika Vabariigi jooksja Caster Semenya.

AIU-le sellest põhjendusest aga ei piisanud. Organisatsioon ütleb oma otsuses resoluutselt, et Mupopo ei suutnud ära tõestada, et on keelatud ainet pruukinud tahtmatult.

Mupopo tulemused tühistati alates eelmise aasta 6. augustist ehk saatusliku dopinguproovi andmise päevast ning ta ei tohi võistlusareenile naasta enne 2021. aastat.