Dopingukütid külastasid Irkutski kergejõustikuvõistlust, 36 sportlast jäid ootamatult haigeks

Foto on illustreeriv

Venemaal Irkutskis peeti nädalavahetusel Siberi kergejõustiku meistrivõistlusi, kui ootamatult saabusid kohale dopingukütid. 36 sportlast võttis end koheselt võistlustelt maha.

Paljud viitasid haigusele, mõni jättis lihtsalt kohale ilmumata.

Dopingutestijad olid Venemaa antidopingu (RUSADA) enda töötajad.

Venemaa spordimeedia avaldas "haigeks jäänud" sportlaste nimed. Nende seas olid 11 täiskasvanut, neli alla 23-aastast, 14 alla 20-aastast ja 7 alla 18-aastast kergejõustiklast.

Venemaa kergejõustikuliidu pealik Dmitri Šljahtin polnud juhtunu suhtes üllatunud. Tema sõnul on Venemaal veel endiselt probleeme kohaliku kergejõustiku nö madalama tasemega.

"Oleme püüdnud tõhustada dopingukontrolli ka regionaalsel tasandil. Teame, et olukord dopinguga pole igas piirkonnas paremaks läinud," ütles Šljahtin Venemaa riiklikule uudisteagentuurile TASS.

"Kuid ma ei saa kindlalt väita, et need sportlased loobusid võistlemast dopingu tõttu, enne kui kogu vajalik vajalik dokumentatsioon on käes."

Venemaa kergejõustiklased on rahvusvahelise alaliidu (IAAF) keelu all alates 2015. aasta novembrist, mil paljastati Venemaa riiklik dopinguprogramm.