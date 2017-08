DELFI TAIPEIS | USA kergejõustikutiimi kuuluvad treeneritena kaks sprindilegendi

Ameerika Ühendriikide universiaadi kergejõustikukoondises püüavad treeneritena pilku endiste aegade supertähed Carl Lewis ja Leroy Burrell.

56-aastast Carl Lewist on nimetatud eelmise sajandi edukaimaks olümpiasportlaseks. Ta võitis aastatel 1984-1996 üheksa olümpiakulda. Neli kaugushüppes, kaks 100m jooksus, kaks 4x100m teatejooksus ja ühe 200m jooksus. Tõeline kergejõustikulegend.

Taipei Stadiumil rahvusvahelisele meediale antud pressikonverentsil sõnas Lewis, et universiaad on oluline, sest annab sportlasele sarnase kogemuse olümpiaga. Valmistab teda olümpiaks ette. "Noored sportlased mõistavad siin, mida tähendavad olümpiamängud. See võib tulevikus osutuda väga väärtuslikuks kogemuseks."

50-aastane Leroy Burrell on Taipeis USA kergejõustikutiimi peatreener. 1992. aasta olümpiakuld 4x100m teatejooksus, kahel korral nihutas ta edasi 100m jooksu maailmarekordinumbreid. Universiaadil loodab sprindis suuri tegusid teha tema poeg Cameron, kes õpib Houstoni ülikoolis ja tänavustel NCAA meistrivõistlustel sai 100m jooksus hõbeda ajaga 9,93 sekundit. Sellega lõi ta üle isale kuulunud Houstoni ülikooli rekordi (9,94).