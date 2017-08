DELFI LONDONIS | Kergejõustiku MM-il Londonis valitseb suur terrorihirm

Reedel algavatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Londonis on peale hiljutisi Suurbritannias toimunud terrorirünnakuid võetud kasutusele kõrgendatud turvameetmed.

Peale sadade lisajõudude, kes tänaval patrullivad, on kutsutud üles just pealtvaatajaid ja tavainimesi andma teada kahtlastest isikutest.

Ka meediakeskusesse, kus töötavad ajakirjanikud, on pandud üles plakatid telefoninumbriga, kuhu peaks helistama nii kui tekib kahtlus kellegi kohta. "See pole arvatavasti midagi, kuid su kõne võib päästa kellegi elu" on kirjas keskuses olevatel ustel.

Suurbritannias on viimase paari kuuga toimunud terrorirünnakuid nii pealinnas kui ka Manchesteris ning kardetakse, et kergejõustiku MM võib olla järgmise sihtmärk.