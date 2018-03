DELFI BIRMINGHAMIS | Spordimaailma üllatada soovinud Uibo imelise abikaasa plaan jooksis liiva

Hiljuti 300 meetri jooksus Irina Privalova maailmarekordit 35,45 korranud Bahama välejalg Shaunae Miller-Uibo kavatses Birminghami sise-MM-il kaasa lüüa hoopis viievõistluses.

Homme ilmuvas Eesti Päevalehes on pikem usutlus MM-il startiva Maicel Uiboga. Muuhulgas selgub, et lisaks Janek Õiglasele lootis vabapääset saada ka maailma sprinterite absoluutsesse paremikku kuuluv Shaunae Miller-Uibo. Tema osalemine viievõistluses olnuks mitmevõistluse gurmaanidele ja üleüldse kergejõustikusõpradele tõeline maiuspala. Haruharva paneb mõni üksikala absoluutne tipp end mitmevõistluses proovile. Paraku IAAF teda Birminghami viievõistlust tegema ei kutsunud.

Maicel Uibo, su abikaasa Shaunae Miller-Uibo MM-il ei võistle. Miks?

Ta tahtis viievõistlust teha, aga ei saanud lõpuks kutset ja see plaan jäi ära.

Kust selline mõte? Oled teda mitmevõistlusesse nakatada suutnud?

(Naerab.) Ma ei tea, kas mina, või niisama noorepõlve mälestused tõid selle mõtte. Kunagi noorena on ta teinud mitmevõistlust ja tahtis taas proovida. Natuke ta selle jaoks ka treenis. Tegelikult pidi ta tegema eelnevalt ühe viievõistluse, et poleks pealesaamisega probleeme, aga enne seda New Yorgis toimunud 300 meetri jooksu, ei tahtnud ta seda teha ja pärastpoole ei leidnud enam võistlust. Siis jäigi ära. Ta üritas saada kutset, aga ei läinud õnneks.

***

Miller-Uibo on mitmekülgselt andekas atleet, kes võinuks MM-il viievõistluses sekkuda kõrgete kohtade jagamisse. Tõsi, tema päris trumpala – siledat sprinti – viievõistluses kavas ei ole. Aga jooksud on tal kõik võimsad: 100 meetris on rekord 11,19, 200 meetris 21,88, 400 meetris 49,44, 800 meetris 2.12,86. Kaugust hüppas 23-aastane ja 185-sentimeetrine neiu mullu 6.29. Ka kuulitõuge ei tohiks pikale ja tugevale naisele olla Uibo arvates kuigi keeruline. Paraku täpset ülevaadet me sel talvel ta võimetest ei saa.