Caster Semenya kavatseb võidelda IAAF-i vastu

Lõuna-Aafrika Vabariigi jooksja Caster Semenya kavatseb võidelda Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (IAAF) otsusega, mis mõjutab kõrge testosterooni tasemega naissportlasi.

IAAF kinnitas tänavu kevadel reegli, mis tähendab, et kõrge testosterooni tasemega naised peavad võistlema koos meestega või vahetama spordiala, kui nad ei nõustu võtma testosterooni taset alandavaid tablette.

"See on ebaõiglane," edastas BBC Sport Semenya sõnu. "Ma tahan joosta nii, nagu ma sündisin."

"Minu nimi on Caster Mokgadi Semenya. Ma olen naine ja ma olen kiire."

Semenya kavatseb otsuse vastu võidelda spordi arbitraažikohtus. Semenya advokaat lisas: "Semenya on sportlane nagu iga teinegi, tal on lubatud võistelda nii, nagu ta sündis, ilma, et peaks mingeid tablette sööma."

IAAF-i otsus hakkab kehtima alates praeguse aasta 1. novembrist ning mõjutab naisi, kes jooksevad distantsidel vahemikus 400 meetrit kuni üks miil.