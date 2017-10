CAS määras esmakordselt sportlasele dopingukeelu kaudsete tõendite põhjal

Rahvusvaheline Spordiarbitraaž (CAS) määras Venemaa kolmikhüppajale Anna Pjatõhhile nelja-aastase võistluskeelu, kuigi sportlane pole kõne all olnud perioodil ametlikult ühtegi positiivset dopinguproovi andnud.

CAS leidis, et endise Moskva antidopingulabori juhi Grigori Rodšenkovi lekitatud dokumendid, mis põhinevad 2013. aastal läbi viidud salajastel testimistel, on piisavad Pjatõhhi süüdi mõistmiseks. Dokumentides viidati, et venelanna tarvitas 2013. aasta Moskva kergejõustiku MM-i eel nelja keelatud ainet.

Üheski ametlikus dopinguproovis Pjatõhh ei põrunud. Rodšenkovi väitel - tänu nimetatud vilepuhujale sündiski Kanada juristi doktor Richard McLareni kurikuulus dopinguraport - korraldati venelastele ettevalmistusperioodil nn kontrollteste, mille järel keelatud ainete tarvitamine lõpetati, et nad hiljem "puhtana" välja paistaksid.

CAS-i taanlasest kohtunik Jens Evald märkis, et "sportlane osales keerulises dopinguplaanis või skeemis ning ta kasutas mitut keelatud ainet rohkem kui ühel korral".

Pjatõhh, kes mõisteti süüdi ka ühes teises dopingujuhtumis 2007. aastal, lükkas McLareni raportis esitatud väited ümber ega tunnista end antud juhul süüdi.

Väga võimalik, et CAS-i otsusest saavad julgustust ka teised alaliidud - eelkõige rahvusvaheline suusaliit ja laskesuusatamise föderatsioon - , kelle sportlaste puhtus on McLareni raporti avaldamise järel kahtluse alla sattunud ning valemängureid hakatakse rohkemgi kaudsete tõendite põhjal karistama.