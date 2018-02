Brittide suurimaid kullalootusi Birminghamis teatas MM-ist loobumisest

Briti kaugushüppaja Greg Rutherford võttis end sel nädalal toimuvalt kergejõustiku sise MM-ilt Birmingamis maha.

2012. aasta Londoni olümpiavõitja võitis eelmisel nädalal Birminghamis Suurbritannia sisemeistrivõistlused ning võistles ka pühapäeval Glasgow's sise Grand Prix'l.

Teada on aga, et mees paraneb endiselt hüppeliigese ja kubemelihase operatsioonist ning see paistabki olevat tema loobumise põhjuseks.

"Minu esitused Briti meistrivõistlustel ja Glasgow üritusel näitasid paranemise märke, kuid ma pole endiselt tasemel, kus ma tahaks olla," ütles 31-aastane kaugushüppaja pressiteates. "Otsus polnud lihtne, aga ma võtsin end sise MM-ilt maha. Olen võtnud eesmärgiks saada esimeseks kaugushüppajaks, kes võidab kolm järjestikust EM-tiitlit ning ma kavatsen järgmistel kuudel teha kõvasti tööd, et tulla tagasi paremas vormis kui eales varem."

Rutherfordi loobumise järel on Briti ja Põhja-Iiri koondis homme algaval MM-il 31 liikmeline. Meeste kaugushüppefinaal on Birminghamis kavas reedel kell 21.45.