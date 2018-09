Berliini maratonil püstitati ülivõimas maailmarekord: eelmine tippmark langes koguni 78 sekundiga!

Kaasmaalase Dennis Kipruto Kimetto nimel olnud senine rekord 2:02.57 langes seega koguni 78 sekundiga, mis tähistab viimase 50 aasta suurimat maailmarekordiparandust: kuigi selle perioodi jooksul on maratoni maailmarekordinumbreid pidevalt nihutatud, ei ole kunagi hüpe olnud sedavõrd suur.

Berliini maratoni peetakse parimaks kohaks, kus maailmarekordeid püüda, sest rada on tasane ja teekate sile, ergutavat publikut on raja ääres palju ning ilm on üldiselt soosiv. Berliini maratonil on viimase kümnendi jooksul koguni seitse uut maailmarekordit püstitatud.

Kipchoge hoidis maailmarekordit enda käes ka kaks aastat tagasi, kui ta jooksis Londoni maratonil 2:03.05, ent see löödi samal aastal üle.

33-aastane keenialane on tegelikult maratoni jooksnud ka ajaga 2:00.25, kuid seda Monza ringrajal Nike'i poolt korraldatud eriürituse raames, kus jooksjatele loodi tehnika ja abiliste abil ideaalilähedased tingimused. Seetõttu ei olnud toona tegu ka ametliku maailmarekordiga.