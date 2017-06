Balta konkurendi aus ülestunnistus: loobusin võistlusest menstruatsioonivalude tõttu

Ksenija Balta konkurent, Briti kaugushüppaja Jazmin Sawyers esines ausa avaldusega, kui tunnistas, et loobus nädalavahetusel Bostonis toimunud võistlusest eriti tugevate menstruatsioonivalude tõttu.

"Ma ei kavatsenud esialgu avalikult selgitada, miks võistlusest eemale jäin, kuid see on probleem, millest ei räägita spordis piisavalt, kuigi võiks," seisis Sawyersi Twitteris tehtud avalduses.

"Umbes tund aega enne areenile minekut algasid mul päevad - esimesed paar päeva on minu menstruatsioonid väga valusad: ma ei saa kõndida ning intensiivne valu kiirgab jalgadesse, pea käib ringi ning kogu keha higistab. See on karjuvalt valus," selgitas 23-aastane sportlane.

"Kui te pole seda ise kogenud, on seda raske ette kujutada, aga mul ei olnud mitte kuidagi võimalik võistelda."

Sawyersi sõnul võistles ta Rio olümpia kvalifikatsioonis hunniku valuvaigistite abiga ning ta on koos arstidega üritanud probleemile lahendust leida, kuid seni pole ükski meetod edu toonud.

"Tahtsin selle avalikkuse ette tuua, kuna olen kindel, et ma pole ainus tüdruk, kes selliste muredega maadleb. Tüdruk, ma usun sind, kui sa ütled, et see valu on kannatamatu - sa ei ole üksi," lõpetas Sawyers.

Rio olümpial sai 6.69 hüpanud britt kaheksanda koha.