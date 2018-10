Arstid hoiatavad: 2020. aasta olümpiamaraton võib praeguse plaani kohaselt tulla tappev

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) ja Tokyo olümpia korraldajad teavad, et oht on olemas, ning on juba maratoni starti nihutanud poole tunni võrra varasemaks ehk kella 7 peale. Käimisvõistlused algavad veelgi varem.

Jaapani ja Tokyo arstide liitude arvates sellest liigutusest aega ei piisa. "Oleme tõsiselt mures," ütles Jaapani arstide liidu esindaja Kimiyuki Nagashima kolmapäeval ajakirjanikele. "Kui kuumarabanduse risk on kõrge mitte ainult sporltaste, vaid ka ametnike ja publiku jaoks, tõstab see ka vajadust hädaabiteenuste järele, mis võib omakorda tõsiselt mõjutada meedikute kättesaadavust tavapatsientidele."

"Me poleks korralduskomiteega kohtunud, kui me arvanuks, et see on vaid veidi murettekitav... Me kardame, et praegune plaan võib viia surmajuhtumiteni," ütles Tokyo arstide liidu president Haruo Ozaki AFP-le.

Tokyo 2020 korralduskomitee pressiesindaja Masa Takaya kinnitas, et arstide ettepanekut arutatakse edasi rahvusvahelise olümpiakomitee ja paraolümpiakomitee vastavates töörühmades.

ROK on varem pooldanud mõtet, et Jaapan võiks kuuma ilma tõttu kaaluda kellakeeramist, kuid see ettepanek pole Jaapani seadusandjate ja avalikkuse seas eriti toetust leidnud. 1964. aastal toimusid Jaapanis suveolümpiamängud kuumalaine pärast hoopis oktoobris.