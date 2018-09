Adidas valmistab 12 varbaga India seitsmevõistlejale spetsiaalsed naelikud

21-aastane indialanna kannab tavainimeste jalanõusid, kuid need teevad talle treeningul hullu moodi haiget. Siiski tuli ta Aasia mängudel tulemusega 6026 punkti kuldmedalile ning tema juhtumi võttis oma südameasjaks India spordiminister Rajyavardhan Singh Rathore isiklikult.

"Kui olime Swapna probleemist teada saanud, võttis spordiminister meiega ühendust ja käskis talle modifitseeritud jalanõud hankida," rääkis India spordi juhtorgani SAI (Sports Authority of India) peasekretär Neelam Kapur. "Oleme selle teema Adidasesse viinud ning nad lubasid talle jalavarjud teha."

Barmani on pärit väga vaesest perest Jalpaiguri piirkonnast ning tal pole endal olnud piisavalt raha, et spetsiaalseid naelikuid tellida.

"Mõned on pakkunud, et ma peaksid laskma üleliigsed varbad ära opereerida, aga ma pole selles kindel. Igatahes ma keskendun hetkel Aasia mängudele ja mõtlen sellele hiljem," rääkis kergejõustiklane enne suurvõistlust. "Selline probleem on mul olnud sünnist saati ning ma arvan, et ma pean sellega ilmselt elama oma elu lõpuni."