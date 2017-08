Aafrika soovib korraldada kergejõustiku maailmameistrivõistlusi

Aafrika kergejõustikuliidu juht Hamad Kalkaba Malboum teatas, et 2025. aasta kergejõustiku MMi korraldajaks kandideerib kindlasti ka üks Aafrika riik.

Aafrika pole alates 1983. aastast toimuvaid kergejõustiku MM-võistlusi kunagi võõrustanud. Viimati taotles Aafrika linnadest suurvõistluse korraldusõigust Casablanca (Maroko) 2011. aastal.

Malboum usub, et seekordne Aafrika kandidaat tuleb kuue riigi hulgast. "Me räägime Keeniast, Lõuna-Aafrika Vabariigist, Nigeeriast, Alžeeriast, Egiptusest ja Marokost - kõigil neil on vajalik infrastruktuur olemas," märkis kamerunlane.

Maroko on seni ainus Aafrika riik, kes on korraldanud IAAFi Teemantliiga etappi. Küll on aga Mustal Mandril edukalt toimunud nii Ugandas peetud krossijooksu MM kui Keenias korraldatud U18 maailmameistrivõistlused.

"Inimesed ütlesid, et Aafrika ei suuda jalgpalli MMi võõrustada, kuid me tegime seda väga edukalt (2010 LAV)," lisas Malboum optimistlikult.