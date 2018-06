400 meetri jooksu olümpiavõitja lõpetas karjääri

Pekingi olümpial 400 meetri jooksus kulla võitnud ning Londoni olümpial hõbeda saanud Briti jooksja Christine Ohuruogu teatas, et lõpetab sportlaskarjääri.

"Täna algavad Briti meistrivõistlused ja kuna ma seal ei võistle, arvan, et on õige aeg ametlikult teatada, et lõpetan karjääri," rääkis Ohuruogu. "Ma polnud veel valmis pärast eelmise hooaja lõppu spordile joont alla tõmbama, kuid õpingud ja vigastus ei lasknud mul tänavusel aastal piisavalt treenida."

Ohuruogu tuli veel 400 meetri jooksus maailmameistriks aastatel 2007 ja 2013.