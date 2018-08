12 varbaga mitmevõistleja suur mure: kust leida sobivad jalanõud?

"Eelseisvate Aasia mängude eel on minu suurim mure, et kust leida sobivad jalanõud kõrguhüppe jaoks," rääkis 21-aastane Barman, kirjutab Irish Examiner.

India sportlase sõnul on iga kõrgushüppekatse tema jaoks äärmiselt valulik, sest jalg on jalanõude jaoks liiga lai. Samuti ei pea jalatsid kuigi kaua vastu.

Kuna seitsmevõistluses 5942 punkti kogunud Barmani pere on pärit väga vaesest Jalpaiguri piirkonnast, pole sportlasel ka piisavalt raha, et spetsiaalseid jalanõusid tellida.

"Mõned on pakkunud, et ma peaksid laskma üleliigsed varbad ära opereerida, aga ma pole selles kindel. Igatahes ma keskendun hetkel Aasia mängudele ja mõtlen sellele hiljem," lisas kergejõustiklane. "Selline probleem on mul olnud sünnist saati ning ma arvan, et ma pean sellega ilmselt elama oma elu lõpuni."

Indialase treener Subhas Sakar lisas: "Tegime kõik, mis suutsime. Proovisime kohalikke jalanõusid, kuid need olid kehva kvaliteediga ja toetuspunktid olid valed. Seejärel uurisime võimalusi ka inimestelt, kes töötavad parasportlastega, kuid ka neilt me abi ei saanud."

Jakartas peetavate Aasia mängude kergejõustikuprogramm algab 25. augustil.