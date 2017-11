104 meetrit oda visanud idasakslane: mina ei tarvitanud dopingut

Odavise. Pilt on illustratiivne

Ida-Saksamaa endine kergejõustikukuulsus Uwe Hohn, kes on ainsana visanud oda üle 100 meetri, teatas, et tema sportlaskarjääri ajal dopingut ei kasutanud.

Hohn viskas 1984. aastal Berliinis uueks maailmarekordiks 104.80. Kaks aastat hiljem võeti aga kasutusele uus oda ning idasakslase rekord saadeti igaveseks ajalukku.

Hohn tunnistab, et Ida-Saksamaa spordisüsteemis oli dopingul suur roll, kuid tema keelatud aineid ei pruukinud, kirjutab Ilta-Sanomat. "Olin noor, kuid hoidsin silmad lahti. Ma usun, et paljud sportlased tarvitasid dopingut, kuid seda tehti ka Lääne-Saksamaal, USA-s ja Venemaal ning kuni Sotši olümpiani välja. Mulle pakuti keelatud aineid, kuid ma ei võtnud neid. Kui viskasin oda üle 100 meetri, võisin aru saada, et ma ei vaja neid dopinguagente," rääkis Hohn.

Kuulsa sakslase karjäär lõppes juba 23 aasta vanuselt, sest ta sai 1986. aastal Kuuba treeninglaagris tõsise seljatrauma, millest enam ei taastunudki.