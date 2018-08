Uibo võistluseelne võllanali osutus tõeks ja tema jaoks on hooaeg läbi

Füsioterapeut Risto Jamnes ei soovinud täpse diagnoosi üle spekuleerida. „Mingi algeline ultrahelimasin näitas, et Achilleuse kõõlus jäi terveks, aga muutused olid all pool. Ilmselt on seal venitus või osaline rebend. Piirkond on sama, mis teda viimasel ajal häirinud on. Üks on selge, sel hooajal ta enam ei võistle,” kinnitas Jamnes, kelle teada reisib atleet otse ookeani taha ning seega raviprotsess toimub seal.

Mingit võimalust jätkata ei olnud, sest medalikursil liikunud Uibo ei saanud sellele jalale toetuda, jooksmisest rääkimata. „Uibo on kompromissitu võitleja. Enne võistlust tegi ta nalja, et siin kümnevõistlust pooleli ei jäta, lahkub vaid siis, kui on karkudel. Nüüd nii läkski, sõna-sõnalt,” lisas Jamnes.