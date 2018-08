Uibo loodab, et üks tuntud vanarahva kõnekäänd käib seekord tema pihta

Muu – 100 meetri sprint 11,31, kaugushüpe 7.27, kuulitõuge 14.61 ja kõrgushüpe 2.02 – talle rahuldust ei pakkunud. „400 meetri rekord oli ainus päris positiivne pool, kõik ülejäänu oli täna päris raske. Loodan, et homme läheb veidi libedamalt,“ rääkis isiklikule rekordi graafikule (8514) 230 silmaga alla jääv ja seega nii 8250-8300 punkti poole tüüriv Uibo, kes võib tegelikult endiselt veel medalimängu sekkuda.

Valus punktikaotus tuli kõrgushüppes, kus Uibo jättis 2.05 vahele, kuid 2.08-st üle ei saanud. „Ma teengi võistlustel tavaliselt nii, et alustan kõrgushüpet kahe meetri algusest ja sealt jätan ühe vahele. Minu jaoks oli see tavapärane käik, aga ma ei saanud kõike klappima. Eks ta nii ole, et vahel on mõni ala natukene keeruline,” selgitas Uibo. „Ma loodan, et ütlus, kus alguses ei saada vedama ja pärast ei saada pidama, käib ka minu ja homse kohta.“