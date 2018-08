Uibo kümpimehi tabanud kollektiivsest ebaõnnest: kümnevõistluses juhtub ja mitte ainult eestlastega

Lootust kuidagi jätkata ei tekkinud, sest jalale ta enam toetuda ei saanud. „Seis on selline, et jalale toetuda saab, aga joosta ei saa. Käia kindlasti ilma valuta pikalt ei saa. Tunda andis see.

Teivashüppes konkreetse sammu ajal läks jalg maha ning oligi läbi. Teivashüppes ma teadsin, et hea hoog on sees, aga kümnevõistluses juhtub igasuguseid asju,” ütles Uibo.

Eesti kümnevõistlejaid tabas täna lühikese aja jooksul uskumatu ebaõnn: esmalt sai Karl Robert Saluri kettaheites nulli, siis vigastas Karel Tilga teivashüppe soojendusel kukkudes küünarnukki ning lõpetuseks vigastas Uibo jalga. „Kümnevõistluses juhtub igasuguseid asju ja mitte ainult eestlaste, vaid ka teistega,” sõnas Uibo.

Füsioterapeut Risto Jamnes lisas: "Eile vaatasime, et prantslastel läks väga halvasti - kõik kolm meest said kaugushüppes nulli. Tegelikult läks neil hästi. Kolm katkestamist, kolm meest jäi ikkagi terveks. Meil oli kolm katkestamist ja kaks meest on vigastatud."

Tilga selgitas, et kuumas temperatuuris muutsid teibad ja käed niiskeks ning ta kippus teivashüppe soojenduskatsetel teiba küljest lahti libisema. "Proovisin teipe ja talki, no ei jäänud käed külge," rääkis teivashüppe mati auku kukkunud Tilga. "Õnneks midagi hullemat pole. Haav tuli kinni õmmelda, loodan, et saan tänavu veel võistelda."