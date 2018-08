TÄNA | Mitmenda koha saab Berliini EM-il kaugushüppes Ksenija Balta?

Delfi Sport RUS

Berliinis jätkuval kergejõustiku EM-il peetakse täna kuues võistlusäev. Eestlasi on stardis ainult üks - see on naiste kaugushüppe finaalis võistlev Ksenija Balta.