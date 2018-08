TÄNA BERLIINI EMil | Detailne ajakava: mis kell astub võistlustulle Ksenija Balta?

Delfi Sport RUS 1

Berliinis jätkuval kergejõustiku EM-il on täna võistlustules vaid üks eestlane - see on naiste kaugushüppe finaalis püünele astuv Ksenija Balta.