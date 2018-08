Supervorm ja sportlik ahnus tõukasid Mayeri kuristikku

Mayeri fiasko Berliinis läheb kergejõustiku ajalukku. Õigupoolest oli see Prantsusmaa kümnevõistlejate kollektiivne krahh. Usute või mitte, aga Mayer, Ruben Gado ja Romain Martin ei suutnud kolme peale üheksast kaugushüppe katsest ühelgi (!) tulemust kirja saada.

Mayeri põrumise teeb eriliseks see, et tegu oli sisuliselt kogu EM-i ühe kindlaima favoriidiga. Pärast Ashton Eatoni karjääri lõppu oli 26-aastane prantslane võidutsenud kolmel tiitlivõistlusel järjest ning üksikalade rekordiparandused näitasid, et ideaalse õnnestumise korral võinuks ta ületada isegi Eatoni 9045-punktise maailmarekordi.

Kümnevõistluse ajaloos on vaid mõned üksikud näited, kus niivõrd suveräänne liider kullast ilma on jäänud. 1948. aastal krooniti Londonis olümpiavõitjaks Robert Mathias, samal ajal kogus liidu koondisest ebaõiglaselt välja jäetud Heino Lipp Tartus 450 silma enam. 1992. aasta olümpiakuld pidanuks kuuluma Dan O’Brienile, ent ta sai USA katsevõistlusel teivashüppes nulli ja jäeti karmilt koondisest välja. Erinevus on selles, et Mayer ei saa oma ebaõnnestumises süüdistada süsteemi, vaid peab ise peeglisse vaatama.