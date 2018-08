Soomlased: kohtunike äparduseta olnuks pronks Ruuskaneni, mitte Kirdi kaelas

Ka Ruuskanen kinnitab, et oda lennanuks ilmselt 85+ meetrit. Kirdi pronksitulemus oli 85.96.

Viimane voor katkestati 3000 meetri takistusjooksu tõttu hetkeks. Ruuskanen ootas võistluse jätkumist rahulikult eemal. Kui kohtunikud torbiku hoovõturajalt üles tõstsid, et andke minna, nägi Ruuskanen, kuidas sakslane Johannes Vetter alustab juba hoovõttu. Soomlane ja nii mõnigi teine odaviskaja üritasid näidata kohtunikele, et vale mees on viskamas, ent tulutult.

Ruuskanen läinud treener Jyrki Blomi sõnul närvi kartes, et ei saagi kuuendat katset teha. Asjaolude selgitamiseks kulus paar minutit. Soomlase vise jäi lühikeseks, ta astus üle ning pidi leppima viiendas voorus visatud 81.70 ja kuuenda kohaga. „Ruuskanen võinuks viimasel katsel paugutada,” torises Blom Soome meediale. „Aga närvilised hetked pandi ta pingesse.”

Sama arvas ka Ruuskanen: „Mul oli väge teha hea vise – võinuks paugutada üle 85 meetri – ent kuidas sa keskendud, kui Vetter tahab olla Ruuskanen. Tugev oleks suutnud end koguda, aga mina ei suutnud.”