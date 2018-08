Seksismiskandaal: Balta konkurendi napp võistlusrüü riivas Soome treeneri silma, kuid tagumik teenis kiidusõnu

"Paljud kindlasti naudivad tema ilusa kujuga kannikaid, aga see ületab juba hea maitse piiri," kirjutas Ilta-Sanomati kommentaaris endine 800 meetri jooksja ja praegu Soomes treenerina tegutsev Lauri Hollo.

Hollo märkusele reageeris esimeste seas Rootsi ajalehe Hufvudstadsbladeti sporditoimetaja Filip Saxen, kes ütles: "Vabandage mind, aga mida ma just lugesin? Kas me elame veel 50-ndatel? Mingil juhul pole OK sedasi sportlase välimust kommenteerida. See võttis mu täiesti sõnatuks."

Ajaleht Expressen küsis kommentaari ka Sagnia mänedžerilt Daniel Wessfeldtilt, kes leidis samuti, et sportlase rõivastus ei peaks avalikkuses üldse jututeemaks olema.

"Nad võivad kanda, mida iganes nad soovivad, väikseid või suuri, selliseid, milles ainult nemad end mugavalt tunnevad ning mis reeglitele vastavad. Mul pole rohkem midagi öelda, kuna see on igaühe enda asi," lausus Wessfeldt.

Rootslastel on varnast võtta näide ka teisest äärmusest. Nende meeskaugushüppaja Thobias Nilsson Montler võistles EM-il liiga lohvakate pükstega, mis jätsid liivale jälje ning maksid mehele ilmselt medali.

Expressen võttis e-maili teel ühendust ka Lauri Hollo endaga, kes selgitas, et ei tahtnud tähelepanu juhtida Sagnia kehale, vaid tema riietusele.

"Ma rääkisin rohkem nappidest pükstest, mitte tema kehast. Ma treenin mitmeid noori naiskergejõustiklasi ning ma pole kunagi olnud paljastavate võistlusriiete fänn. Noored sportlased võtavad eeskuju vanadelt staaridelt. Loomulikult on igaühe enda asi, kuidas ta riietub, aga mulle see ei meeldi. Olen võibolla liiga konservatiivne," kirjutas Hollo.

"Ma ei tahtnud kellelegi haiget teha. Vabandan, kui seda tegin," lisas ta.