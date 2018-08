Rootsile kulla võitnud teivashüppaja sai enda nimele ka USA rekordi

18-aastase teivashüppaja ameeriklasest isa Greg Duplantis kinnitas, et poja hüpatud 6.05 läheb kirja ka USA rekordina.



"Rekordi püstitamiseks pole vaja USA koondist esindada. Armand on sünnipäraselt USA kodanik ja sellest reeglite kohaselt piisab. Reeglite koostajad ei osanud sellise võimalusega arvestada," sõnas Duplantis ajalehele Aftonbladet.

Varem oli USA teivashüpperekord Brad Walkeri nimel, kes hüppas 2008. aastal 6.04.

Noor teivashüppetäht tunnistas Aftonbladetile, et paljudele ameeriklastele ei meeldi, et ta hakkas USA asemel esindama Rootsi koondist.

"Jah, minu otsus on tõesti tekitanud erinevaid reaktsioone. Enamikule inimestest ei meeldi, et ma Rootsi lipu all võistlen. Aga ma ei kahetse oma otsust," sõnas Duplantis, kes oskab rootsi keeles vaid mõnda üksikut sõna.