Rasmus Mägi: medalitest ei saa rääkida tulemustest rääkimata

Neli aastat tagasi teenis Mägi 400 meetri tõkkejooksus Zürichi EM-il hõbemedali, tunamullu jäi ta aga finaalist välja. Tema sõnul on hetkeseisu nelja aasta tagusega mitmes mõttes keeruline võrrelda. „Vahepeal on reeglid muutunud, nüüd pääsevad edetabeli põhjal 12 esimest otse poolfinaali. Ma hoiduks paralleelidest, ” rääkis Euroopa edetabelis neljandat kohta hoidev Mägi, kes seetõttu täna eeljooksus rajale tulema ei pea.

Kui kümnevõistleja Maicel Uibo läheb EM-il selgesõnaliselt medalit taga ajama, siis odaviskaja Magnus Kirt ei taha konkreetsest tulemuse või kohta eesmärgist rääkida. Kuidas sina oled endale sihi püstitanud? „Medalitest ei saa rääkida tulemusest rääkimata. Minu jaoks on kindlasti juba poolfinaal koht, kus tuleb kiiresti joosta. Ei taha sealt ennatlikult järgmiste päeva poole vaadata,” võtab Mägi eelseisvat poolfinaali täie tõsidusega.

Ta kinnitab, et on EM-iks saavutanud hooaja parima enesetunde. Seega eesmärk number üks on ümber joosta hooaja tippmark 48,91 ja siis juba näeb, mis koha see jooks annab? „Hooaja tippmarki parandada tahan kindlasti. See pole väga kõrgest klassist,” nentis Mägi, kes Rio de Janeiro olümpial kuuendaks tulles viis oma margi 48,40 sekundini.

Berliini tabanud kuumalainest ta suuremat numbrit ei tee. „Mulle meeldib soojas kliimas võistelda ja treenida, lihastunnetus on parem ning siis pole vaja soojendusel liigselt energiat kulutada. Tunnen end paremini nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt. Võistlus eel ma hotellist eriti kuskile ei lähe, päevakava on paigas ja päevad lähevad kiiresti. Aga tegelikult ei ole ka väike jalutuskäik vastunäidustatud,” ütles Mägi.