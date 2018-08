PUUST JA PUNASEKS | Kas Maicel Uibo on juba medalimängust väljas? Sugugi mitte!

Karl Robert Saluri ütles tabavalt: EM-il võisteldakse teistega, pole mõtet teha numbrit sellest, et isikliku rekordiga võrreldes on kogunenud miinuseid. Sest sisuliselt kõigil on. Põhjuseid on mitmeid: väga suur kuumus, aeglane rajakate, suurvõistluse pinge jne.

Üritame olukorda veidi selgust luua. Kaugushüppe nullid tõmbasid soosikutest kriipsud peale Kevin Mayerile ja Mathias Bruggerile. Selgelt kõige kindlamine on alustanud kogenud sakslane Arthur Abele. Tema jääb isikliku rekordi (8605) seeriast maha vaid nelja punktiga.

Hetkel liidrikohal olev norralane Martin Roe viis aprillis isikliku rekordi 8228 punktini. Seda seeriat edestab ta 12 silmaga, seega mingit imetulemust temalt tulemas ei ole.

Briti Tim Duckworthi algus oli pettumus. Kaheksa-meetri-mees piirdus kaugushüppes 7.57ga, rekordiga (8336) võrreldes on tal praegu 130 punkti vähem.

Ilja Škurenjov ja Eelco Sintnicolaas on kaugel tippvormist. Venelane kaotab tänavu kogutud 8182 punkti seerialegi 36 punkti, Nicolaas oma mullusele rekordgraafikule (8539) juba 258 silma. Need mehed üle 8200 punkti ilmselt ei kogu.

Kes veel? Hollandlane Pieter Braun (rekord 8342) on kogunus miinuspunkte 135, Saksmaa tulevikulootus Niklas Kaul (8205) 58. Ärme teda maha veel kanna, sest mehe kaks viimast ala on hirmkõvad. Aga imelises hoos pole ta siiani olnud.

Sedasi vaadates tundub, et medalihinnaks võib kujuneda isegi 8200-8300 punkti. Maicel Uibo (rekord 8514) kaotab praegu oma graafikule 143, Karl Robert Saluri (8137) 84 ja Karel Tilga (8101) 135 punkti. Uibo jaoks on endiselt vägagi võimalik võidelda hõbeda ja pronksi eest, üksnes Abele tundub minema omad teed.

Tulemused kolme ala järel